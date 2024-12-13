Сушинский — о сборной мира КХЛ: ни одного силового приёма, они приехали для удовольствия

Чемпион мира Максим Сушинский прокомментировал игру сборной мира КХЛ во встрече с командой «Россия 25» (1:4) на Кубке Первого канала — 2024.

«Сама идея создания такой команды хорошая. Ожидалось, что легионеры окажут сопротивление, но его не получилось. Явно не хотели получить травму, поэтому ни одного силового приёма в их исполнении не было. В целом это предсказуемо. Иностранцы работают в своих клубах, на этот турнир они приехали для удовольствия. Получится сыграть — хорошо, не выйдет — ничего страшного», — цитирует Сушинского «ВсеПроСпорт».

Кубок Первого канала продлится до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире, который вмещает 23 тыс. человек, встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.