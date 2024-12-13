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Сушинский — о сборной мира КХЛ: ни одного силового приёма, они приехали для удовольствия

Сушинский — о сборной мира КХЛ: ни одного силового приёма, они приехали для удовольствия
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Чемпион мира Максим Сушинский прокомментировал игру сборной мира КХЛ во встрече с командой «Россия 25» (1:4) на Кубке Первого канала — 2024.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
12 декабря 2024, четверг. 18:30 МСК
Россия 25
Окончен
4 : 1
Сборная мира КХЛ
1:0 Хайруллин (Елесин) – 23:52 (5x5)     2:0 Григоренко (Никишин, Кузнецов) – 32:53 (5x4)     3:0 Елесин (Григоренко, Хайруллин) – 36:07 (5x5)     4:0 Сафонов (Абрамов, Никишин) – 51:30 (5x5)     4:1 Шулак (Уильямс, Андреофф) – 59:31 (5x5)    

«Сама идея создания такой команды хорошая. Ожидалось, что легионеры окажут сопротивление, но его не получилось. Явно не хотели получить травму, поэтому ни одного силового приёма в их исполнении не было. В целом это предсказуемо. Иностранцы работают в своих клубах, на этот турнир они приехали для удовольствия. Получится сыграть — хорошо, не выйдет — ничего страшного», — цитирует Сушинского «ВсеПроСпорт».

Кубок Первого канала продлится до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире, который вмещает 23 тыс. человек, встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.

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