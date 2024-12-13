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Экс-игрок СКА назвал топ-3 российских хоккеистов в мире

Экс-игрок СКА назвал топ-3 российских хоккеистов в мире
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Бывший игрок СКА Максим Рыбин назвал свой топ-3 российских хоккеистов в мире на данный момент.

«Овечкин до травмы пёр вперёд без шансов, как машина! Давайте Мичкова назовём, авансом выпишем, а он пускай читает интервью и оправдывает доверие. Матвей старается, идёт и набирает потихоньку. Молодец! Ну и, конечно, Кучеров и Капризов ещё. Пускай так будет. Сейчас очень много ребят достойнейших, никого обижать не хочется, но давайте всё же Мичкова тоже включим в эту тройку – пускай старается», — приводит слова Рыбина «Советский спорт».

Напомним, среди российских хоккеистов в НХЛ в гонке лучших бомбардиров лидирует Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (44 очка), следом идёт Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» (43).

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