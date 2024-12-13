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Матвей Мичков — главный претендент на «Колдер Трофи» по версии The Athletic

Матвей Мичков — главный претендент на «Колдер Трофи» по версии The Athletic
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Журналисты североамериканского сайта The Athletic назвали главных претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги.

50% опрошенных авторов сайта отдали свой голос за российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова. На второй строчке — форвард Маклин Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс» (42,3%), на третьем — голкипер Дастин Вольф из «Калгари Флэймз» (7,7%).

Напомним, в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Матвей Мичков принял участие в 28 встречах регулярки, в которых записал в свой актив 11 голов и 16 результативных передач.

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