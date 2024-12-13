Инсайдер НХЛ назвал возможные сроки возвращения Александра Овечкина к играм в НХЛ

Инсайдер НХЛ Крис Джонстон считает, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернётся к матчам в лиге после рождественского перерыва (25 декабря).

«Всё более вероятно, что Ови не вернётся до рождественской паузы. Но, послушайте, сначала прогнозировали, что на восстановление после перелома малоберцовой кости уйдёт от четырёх до шести недель. Он ещё не возобновил катание с командой. То, что работает против Ови, — ему нужно пройти через определённые шаги: занятия с тренером, тренировки в бесконтактном джерси, полноценные командные тренировки с силовой игрой.

У «Вашингтона» будет семь матчей за 12 дней перед рождественским перерывом. Команда будет делать то, что лучше для Овечкина. Может быть, придержит его. И, думаю, наиболее вероятно, что мы увидим Ови после перерыва на Рождество», — приводит слова Джонстона TSN.

После 18 матчей в составе «Вашингтона» в нынешнем сезоне Александр набрал 25 очков. Ему удалось забросить 15 шайб и сделать 10 голевых передач.