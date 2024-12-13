Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер НХЛ назвал возможные сроки возвращения Александра Овечкина к играм в НХЛ

Инсайдер НХЛ назвал возможные сроки возвращения Александра Овечкина к играм в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер НХЛ Крис Джонстон считает, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернётся к матчам в лиге после рождественского перерыва (25 декабря).

«Всё более вероятно, что Ови не вернётся до рождественской паузы. Но, послушайте, сначала прогнозировали, что на восстановление после перелома малоберцовой кости уйдёт от четырёх до шести недель. Он ещё не возобновил катание с командой. То, что работает против Ови, — ему нужно пройти через определённые шаги: занятия с тренером, тренировки в бесконтактном джерси, полноценные командные тренировки с силовой игрой.

У «Вашингтона» будет семь матчей за 12 дней перед рождественским перерывом. Команда будет делать то, что лучше для Овечкина. Может быть, придержит его. И, думаю, наиболее вероятно, что мы увидим Ови после перерыва на Рождество», — приводит слова Джонстона TSN.

После 18 матчей в составе «Вашингтона» в нынешнем сезоне Александр набрал 25 очков. Ему удалось забросить 15 шайб и сделать 10 голевых передач.

Материалы по теме
«Алекс — бык! Но он будет нервничать». Что Гретцки думает о травме и погоне Овечкина?
«Алекс — бык! Но он будет нервничать». Что Гретцки думает о травме и погоне Овечкина?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android