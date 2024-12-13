Главный тренер «Автомобилиста» рассказал о причинах перевода Лайпсика в список отказов

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о причинах перевода нападающего Брендана Лайпсика в список отказов.

«Вынужденная мера из-за потолка зарплат, раз мы взяли Даррена Дица. В коллектив влился он нормально. Много бросков блокировал, старался парень. Но хотелось больше видеть от него, мастеровитый парень, должен больше создавать моментов в атаке», — приводит слова Заварухина сайт КХЛ.

В этом сезоне 30-летний Лайпсик за «Автомобилист» провёл 25 матчей, в которых набрал 7 (6+1) очков. Всего на счету Лайпсика в КХЛ 250 матчей, в которых форвард забросил 62 шайбы и отдал 91 передачу.