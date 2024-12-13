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В московском «Динамо» рассказали, что ищут новую команду для О'Делла в КХЛ

В московском «Динамо» рассказали, что ищут новую команду для О'Делла в КХЛ
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин заявил, что клуб ищет новую команду для нападающего Эрика О'Делла.

«Ищем варианты для продолжения карьеры Эрика в КХЛ», — приводит слова Сопина «ВсеПроСпорт».

Ранее Сопин рассказал, что хоккеист чувствовал дискомфорт, связанный с его старыми травмами, поэтому тренерский штаб и врачи приняли решение дать ему паузу для восстановления.

В текущем сезоне О'Делл провёл 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Московское «Динамо» с 47 очками после 35 проведённых встреч располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

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