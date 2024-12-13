Третьяк: молодёжная сборная России на МЧМ? Мы всегда готовы!

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что ФХР готова к возвращению молодёжной сборной России на международные соревнования.

«Мы всегда готовы! Только, чтобы вернули. Мы готовы. Но со мной не общались», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Напомним, вчера, 12 декабря, главный тренер «России 25» Роман Ротенберг заявил, что канадский вещатель TSN выступил за возвращение молодёжной сборной России на чемпионат мира.

Молодёжный чемпионат мира — 2025 состоится в Канаде с 26 декабря 2024 года по 6 января 2025 года. Официальное решение по допуску сборной России к участию в международных соревнованиях ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.