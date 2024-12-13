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Борис Михайлов: Владимир Путин уделяет огромное внимание хоккею

Борис Михайлов: Владимир Путин уделяет огромное внимание хоккею
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов рассказал о своих впечатлениях от церемонии вручения государственных наград в Кремле. В четверг, 12 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин вручил Михайлову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Церемония прошла на самом высоком уровне. Все награждённые, в том числе и я, были очень довольны. Счастлив, что представлял на церемонии наш российский спорт в целом и хоккей в частности. Президент России уделяет ему огромное внимание», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт».

Михайлов — двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976), серебряный призёр Олимпиады-1980; восьмикратный чемпион мира, 11-кратный чемпион СССР в составе хоккейного клуба ЦСКА. Был капитаном сборной СССР. В 2000 году был введён в Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой.

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