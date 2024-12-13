Экс-вратарь СКА об игре сборной мира КХЛ: «Россия 25» была сильна, ничего не дала сделать

Заслуженный тренер России, бывший вратарь СКА Сергей Черкас прокомментировал победную игру «России 25» со сборной мира КХЛ (4:1) в рамках Кубка Первого канала.

– Мне сборная мира КХЛ напомнила сборную Канады. Та порой ни шатко ни валко начинает чемпионаты мира, а потом выигрывает золото. Легионеры из КХЛ только собрались, узнали друг друга, тренер там серьёзный – Майк Кинэн. В следующих матчах, думаю, это будет совсем другая команда.

– Не будут отбывать номер на турнире?

– Нет, конечно. Профессиональные игроки, тем более западного образца, всегда выходят играть на результат. Тем более против сборной России – для них это хороший раздражитель. Просто наша команда была сильна, ничего не дала сделать сопернику, — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

Кубок Первого канала продлится до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире, который вмещает 23 тыс. человек, встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.