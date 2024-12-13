«Я очень скептически к этому отношусь». Быков — об участии сборной России в ОИ-2026

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков скептически относится к возможному участию в Олимпийских играх 2026 года.

«Я очень скептически к этому отношусь. Политическая ситуация и атмосфера слишком накалена во всём мире, в Европе. Мне верится в это с трудом, хотя я очень позитивный человек. Знаете, надежда умирает последней, как говорится. Будем надеяться, что здесь возобладает какое-то уважение к нашим ребятам, к нашей сборной. Надо учесть и то, что, если наши ребята не участвуют в таких соревнованиях, это обедняет сам вид спорта и в какой-то степени тормозит эволюцию хоккея в целом. Только при возможности конкурировать с сильнейшими спортсменами из разных стран и происходит эта эволюция», — приводит слова Быкова «Спорт день за днём».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.