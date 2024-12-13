Вайсфельд — о Кубке Первого канала: какая там игра? Собрали ребят отдохнуть

Известный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд высказался о матче национальной команды «Россия 25» и сборной мира КХЛ в рамках Кубка Первого канала.

– Как вам игра сборных России и легионеров КХЛ?

– К Кожевникову такие вопросы. Какая там игра? Ну, собрали этих ребят отдохнуть, — приводит слова Вайсфельда «Спорт день за днём».

Кубок Первого канала продлится до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире, который вмещает 23 тыс. человек, встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.