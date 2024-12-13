Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вайсфельд — о Кубке Первого канала: какая там игра? Собрали ребят отдохнуть

Вайсфельд — о Кубке Первого канала: какая там игра? Собрали ребят отдохнуть
Комментарии

Известный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд высказался о матче национальной команды «Россия 25» и сборной мира КХЛ в рамках Кубка Первого канала.

– Как вам игра сборных России и легионеров КХЛ?
– К Кожевникову такие вопросы. Какая там игра? Ну, собрали этих ребят отдохнуть, — приводит слова Вайсфельда «Спорт день за днём».

Кубок Первого канала продлится до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире, который вмещает 23 тыс. человек, встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.

Материалы по теме
Экс-вратарь СКА об игре сборной мира КХЛ: «Россия 25» была сильна, ничего не дала сделать
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android