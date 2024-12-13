СКА делит первое место по количеству тренерских запросов в сезоне-2024/2025 КХЛ

Континентальная хоккейная лига представила статистику тренерских запросов в сезоне-2024/2025 КХЛ.

За половину регулярного чемпионата сезона-2024/2025 тренеры команд суммарно взяли 75 запросов, и 51 оказался успешным – 68% в целом по лиге.

Чаще всего к использованию тренерских запросов прибегали СКА и «Барыс» (оба – по семь), у «Металлурга» — шесть. Все три клуба имеют довольно неплохой «процент попаданий» – по 71% у СКА и «Барыса», 83% у «Металлурга».

У шести клубов – стопроцентная точность: если у «Спартака», «Локомотива» (оба – по одному запросу) и московского «Динамо» с «Адмиралом» (оба – по два) не самое высокое количество запросов, то минское «Динамо» имеет четыре успешных тренерских запроса из четырёх.

Больше половины запросов (38 из 75) в сезоне-2024/2025 тренерами были взяты на блокировку вратаря. Ещё 28 запросов были связаны с положением «вне игры».