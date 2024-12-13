«Такова жизнь обладателя «Арт Росса». Sportsnet — о незамеченном достижении Кучерова

Спортивный портал Sportsnet высказался о достижении российского хоккеиста Никиты Кучерова, которое не заметил тренерский штаб команды.

«Такова жизнь действующего обладателя «Арт Росс Трофи», который даже не отметил свой новый рекорд по очкам послематчевым интервью. Сразу поехал дальше, в следующий город», — говорится в сообщении журналиста Sportsnet Эрика Фрэнсиса.

Кучеров заработал шесть очков в матче с «Калгари» впервые за 33 года. Последний раз это сделал Эд Ольчик в составе «Виннипег Джетс» в декабре 1991 года.

При этом в раздевалке награду лучшего игрока встречи получил Джейк Гюнцель, сделавший хет-трик, а о шести очках Кучерова заговорил только сам Джейк, объяснивший, что большее количество очков в матче набрал именно Никита.