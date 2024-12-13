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«Такова жизнь обладателя «Арт Росса». Sportsnet — о незамеченном достижении Кучерова

«Такова жизнь обладателя «Арт Росса». Sportsnet — о незамеченном достижении Кучерова
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Спортивный портал Sportsnet высказался о достижении российского хоккеиста Никиты Кучерова, которое не заметил тренерский штаб команды.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 8
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Юбердо – 04:42     1:1 Кучеров – 18:40     1:2 Гюнцель (Мозер, Кучеров) – 26:25     1:3 Пойнт (Кучеров, Рэддиш) – 27:55 (pp)     1:4 Чирелли (Пойнт, Кучеров) – 31:05 (pp)     2:4 Кадри (Юбердо, Баль) – 32:14     3:4 Зари (Коулман) – 34:50     3:5 Хагель (Чирелли) – 40:43     3:6 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 51:34 (pp)     3:7 Гики (Хагель, Чирелли) – 53:24     3:8 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 57:21    

«Такова жизнь действующего обладателя «Арт Росс Трофи», который даже не отметил свой новый рекорд по очкам послематчевым интервью. Сразу поехал дальше, в следующий город», — говорится в сообщении журналиста Sportsnet Эрика Фрэнсиса.

Кучеров заработал шесть очков в матче с «Калгари» впервые за 33 года. Последний раз это сделал Эд Ольчик в составе «Виннипег Джетс» в декабре 1991 года.

При этом в раздевалке награду лучшего игрока встречи получил Джейк Гюнцель, сделавший хет-трик, а о шести очках Кучерова заговорил только сам Джейк, объяснивший, что большее количество очков в матче набрал именно Никита.

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