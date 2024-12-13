«Такова жизнь обладателя «Арт Росса». Sportsnet — о незамеченном достижении Кучерова
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Спортивный портал Sportsnet высказался о достижении российского хоккеиста Никиты Кучерова, которое не заметил тренерский штаб команды.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 8
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Юбердо – 04:42 1:1 Кучеров – 18:40 1:2 Гюнцель (Мозер, Кучеров) – 26:25 1:3 Пойнт (Кучеров, Рэддиш) – 27:55 (pp) 1:4 Чирелли (Пойнт, Кучеров) – 31:05 (pp) 2:4 Кадри (Юбердо, Баль) – 32:14 3:4 Зари (Коулман) – 34:50 3:5 Хагель (Чирелли) – 40:43 3:6 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 51:34 (pp) 3:7 Гики (Хагель, Чирелли) – 53:24 3:8 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 57:21
«Такова жизнь действующего обладателя «Арт Росс Трофи», который даже не отметил свой новый рекорд по очкам послематчевым интервью. Сразу поехал дальше, в следующий город», — говорится в сообщении журналиста Sportsnet Эрика Фрэнсиса.
Кучеров заработал шесть очков в матче с «Калгари» впервые за 33 года. Последний раз это сделал Эд Ольчик в составе «Виннипег Джетс» в декабре 1991 года.
При этом в раздевалке награду лучшего игрока встречи получил Джейк Гюнцель, сделавший хет-трик, а о шести очках Кучерова заговорил только сам Джейк, объяснивший, что большее количество очков в матче набрал именно Никита.
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