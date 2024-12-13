Омский клуб «Авангард» представил состав игроков на чемпионат КХЛ 3х3. Информацию опубликовала пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале.

Состав «Авангарда»:

Фото: ХК «Авангард»

Главным тренером «Авангард 3х3» стал Александр Копейкин. За свою карьеру он провёл более 800 матчей в чемпионатах России, из них — 586 в КХЛ. Копейкин играл за «Амур», «Спартак», «Сибирь» и «Витязь». За «Авангард» он выступал в первом в истории сезоне КХЛ.

Напомним, формат турниров 3х3 в КХЛ будет впервые проводиться с 19 декабря. Всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.