Андрей Василевский — пятый российский вратарь, сыгравший 500 матчей в НХЛ

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский провёл юбилейную игру, выйдя в старте на матч регулярного чемпионата с «Калгари», в котором Тампа» одержала победу со счётом 8:3.

В этой встрече он отразил 19 из 22 бросков соперника, а победа стала 13-й в 23 играх в сезоне. Показатель отражённых бросков у Василевского сейчас равен 91,0%, коэффициент надёжности – 2,41.

По числу игр в регулярных сезонах 30-летний Василевский занимает пятое место среди российских вратарей в истории лиги. У него после 500 матчей (306 побед, 36 матчей «на ноль») показатель отражённых бросков — 91,6%, коэффициент надёжности — 2,56

Больше встреч на счету у других российских голкиперов, играющих или игравших в НХЛ — Николай Хабибулин (799), Сергей Бобровский («Флорида», 720), Евгений Набоков (697) и Семён Варламов («Айлендерс», 621).