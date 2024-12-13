Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Василевский — пятый российский вратарь, сыгравший 500 матчей в НХЛ

Андрей Василевский — пятый российский вратарь, сыгравший 500 матчей в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский провёл юбилейную игру, выйдя в старте на матч регулярного чемпионата с «Калгари», в котором Тампа» одержала победу со счётом 8:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 8
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Юбердо – 04:42     1:1 Кучеров – 18:40     1:2 Гюнцель (Мозер, Кучеров) – 26:25     1:3 Пойнт (Кучеров, Рэддиш) – 27:55 (pp)     1:4 Чирелли (Пойнт, Кучеров) – 31:05 (pp)     2:4 Кадри (Юбердо, Баль) – 32:14     3:4 Зари (Коулман) – 34:50     3:5 Хагель (Чирелли) – 40:43     3:6 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 51:34 (pp)     3:7 Гики (Хагель, Чирелли) – 53:24     3:8 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 57:21    

В этой встрече он отразил 19 из 22 бросков соперника, а победа стала 13-й в 23 играх в сезоне. Показатель отражённых бросков у Василевского сейчас равен 91,0%, коэффициент надёжности – 2,41.

По числу игр в регулярных сезонах 30-летний Василевский занимает пятое место среди российских вратарей в истории лиги. У него после 500 матчей (306 побед, 36 матчей «на ноль») показатель отражённых бросков — 91,6%, коэффициент надёжности — 2,56

Больше встреч на счету у других российских голкиперов, играющих или игравших в НХЛ — Николай Хабибулин (799), Сергей Бобровский («Флорида», 720), Евгений Набоков (697) и Семён Варламов («Айлендерс», 621).

Материалы по теме
Андрей Василевский — первый вратарь «Тампы», кто провёл 500 матчей за клуб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android