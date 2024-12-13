Андрей Василевский — пятый российский вратарь, сыгравший 500 матчей в НХЛ

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский провёл юбилейную игру, выйдя в старте на матч регулярного чемпионата с «Калгари», в котором Тампа» одержала победу со счётом 8:3.
В этой встрече он отразил 19 из 22 бросков соперника, а победа стала 13-й в 23 играх в сезоне. Показатель отражённых бросков у Василевского сейчас равен 91,0%, коэффициент надёжности – 2,41.
По числу игр в регулярных сезонах 30-летний Василевский занимает пятое место среди российских вратарей в истории лиги. У него после 500 матчей (306 побед, 36 матчей «на ноль») показатель отражённых бросков — 91,6%, коэффициент надёжности — 2,56
Больше встреч на счету у других российских голкиперов, играющих или игравших в НХЛ — Николай Хабибулин (799), Сергей Бобровский («Флорида», 720), Евгений Набоков (697) и Семён Варламов («Айлендерс», 621).
- 13 декабря 2024
-
17:36
-
17:12
-
16:50
-
15:40
-
15:16
-
15:00
-
14:43
-
14:25
-
14:08
-
13:50
-
13:42
-
13:25
-
13:10
-
12:54
-
12:37
-
12:20
-
12:02
-
11:45
-
11:27
-
11:10
-
10:55
-
10:52
-
10:42
-
10:30
-
10:20
-
10:13
-
10:05
-
09:55
-
09:47
-
09:40
-
09:30
-
09:23
-
09:15
-
09:07
-
09:02