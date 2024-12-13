Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» поздравил президента правления клуба Дюкова с днём рождения

«Авангард» поздравил президента правления клуба Дюкова с днём рождения
Комментарии

Хоккейный клуб «Авангард» поздравил с днём рождения председателя правления, президента правления клуба Александра Дюкова.

«Мы благодарим за всё, что вы делаете для нашего клуба: для главной команды, для молодёжки, для нашей второй команды и академии. Сила и мощь «Авангарда» – результат многолетней работы под вашим попечением.

«G-Drive Арена» продолжает радовать омичей, а «ястребы» – ставить самые высокие цели и стремиться к ним, несмотря на все преграды. Никакие трудности не страшны, когда есть такая надёжная опора и поддержка», — написала пресс-служба омского клуба в своем телеграм-канале.

Александру Дюкову исполнилось 57 лет. Он также президент РФС с 2019 года и генеральный директор ПАО «Газпром нефть».

Материалы по теме
«Я давно хотел в Россию. Без новых вызовов скучно!» Первое интервью Ги Буше в «Авангарде»
«Я давно хотел в Россию. Без новых вызовов скучно!» Первое интервью Ги Буше в «Авангарде»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android