«Авангард» поздравил президента правления клуба Дюкова с днём рождения

Хоккейный клуб «Авангард» поздравил с днём рождения председателя правления, президента правления клуба Александра Дюкова.

«Мы благодарим за всё, что вы делаете для нашего клуба: для главной команды, для молодёжки, для нашей второй команды и академии. Сила и мощь «Авангарда» – результат многолетней работы под вашим попечением.

«G-Drive Арена» продолжает радовать омичей, а «ястребы» – ставить самые высокие цели и стремиться к ним, несмотря на все преграды. Никакие трудности не страшны, когда есть такая надёжная опора и поддержка», — написала пресс-служба омского клуба в своем телеграм-канале.

Александру Дюкову исполнилось 57 лет. Он также президент РФС с 2019 года и генеральный директор ПАО «Газпром нефть».