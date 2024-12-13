«Он легенда, он особенный». Нападающий «Вашингтона» — об Александре Овечкине

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер назвал российского хоккеиста, товарища по команде Александра Овечкина легендой и высказался о его роли в команде.

«Ови — он легенда, он особенный, он, вероятно, всегда будет лидером «Вашингтона» по количеству голов. А с ним и мы становимся лучше как команда. Но мы также коллектив, который, как мне кажется, не обязательно полагается на одного или двух игроков, чтобы одерживать победы. У нас четыре довольно сильных звена, три пары защитников и два хороших вратаря. Мы не зависим от одного или двух человек, и я думаю, что в этом сила команды», — приводит слова Эллера AP News.

Напомним, Овечкин играет в составе «Вашингтона» с 2009 года. За это время он почти не пропускал матчи клуба из-за травм, поскольку не получал серьёзных повреждений и всегда был в строю. Сейчас, однако, Овечкин в процессе восстановления от перелома малоберцовой кости — самой тяжёлой травмы форварда в карьере.