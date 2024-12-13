Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он легенда, он особенный». Нападающий «Вашингтона» — об Александре Овечкине

«Он легенда, он особенный». Нападающий «Вашингтона» — об Александре Овечкине
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер назвал российского хоккеиста, товарища по команде Александра Овечкина легендой и высказался о его роли в команде.

«Ови — он легенда, он особенный, он, вероятно, всегда будет лидером «Вашингтона» по количеству голов. А с ним и мы становимся лучше как команда. Но мы также коллектив, который, как мне кажется, не обязательно полагается на одного или двух игроков, чтобы одерживать победы. У нас четыре довольно сильных звена, три пары защитников и два хороших вратаря. Мы не зависим от одного или двух человек, и я думаю, что в этом сила команды», — приводит слова Эллера AP News.

Напомним, Овечкин играет в составе «Вашингтона» с 2009 года. За это время он почти не пропускал матчи клуба из-за травм, поскольку не получал серьёзных повреждений и всегда был в строю. Сейчас, однако, Овечкин в процессе восстановления от перелома малоберцовой кости — самой тяжёлой травмы форварда в карьере.

Материалы по теме
«Алекс — бык! Но он будет нервничать». Что Гретцки думает о травме и погоне Овечкина?
«Алекс — бык! Но он будет нервничать». Что Гретцки думает о травме и погоне Овечкина?
Материалы по теме
Герои не носят плащей! Игроку «Вашингтона» разбили лицо — после он оформил победный дубль
Герои не носят плащей! Игроку «Вашингтона» разбили лицо — после он оформил победный дубль
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android