Свердловская область выделила 352 млн для строительства второй части «Дацюк-Арены»

Свердловская область выделила дополнительный бюджет для строительства «Дацюк-Арены» в Екатеринбурге — 352 млн рублей.

«352 млн рублей дополнительно будут направлены в виде субсидии Екатеринбургу на строительство второй очереди «Дацюк-арены». Спорткомплекс обеспечит комфортные условия как для спортсменов-любителей, так и для тренировок профессиональных хоккеистов, позволит укрепить кадровую базу спорта высших достижений. Сегодня строительная готовность объекта составляет 96%», — приводит слова пресс-службы департамента информационной политики региона ТАСС.

Новое здание станет продолжением ледового дворца, открытого в 2016 году в Екатеринбурге. Его площадь составит около девяти тысяч квадратных метров.

Хоккеист Павел Дацюк — уроженец Екатеринбурга, арена построена в его честь.