34-летний экс-защитник «Питтсбурга» объявил о завершении карьеры

34-летний канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Джастин Шульц объявил о завершении карьеры.

«Моё решение сугубо личное. После обсуждения с семьёй я решил уйти на пенсию и вернуться в Канаду. Я благодарю хоккейный клуб «Лугано» за профессионализм и уважение к моему решению и желаю клубу и команде всего наилучшего в возвращении успеха», — приводит слова Шульца пресс-служба ХК «Лугано».

Защитник Джастин Шульц дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» в 2016 и 2017 году, но не смог подписать контракт ни с одним из клубов НХЛ до начала сезона-2024/2025.

Тогда он отправился в швейцарский клуб «Лугано», а после восьми матчей в составе принял решение о завершении игровой карьеры. Последним клубом НХЛ, в котором играл Шульц, стал «Сиэтл Кракен».

В 745 играх в НХЛ Шульц забил 71 гол и сделал 253 передачи, набрав в сумме 324 очка.