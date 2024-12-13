23-летний нападающий «Анахайм Дакс» перенёс операцию и пропустит около шести недель

Нападающий «Анахайм Дакс» Тревор Зеграс перенёс операцию по восстановлению разрыва мениска. Он выбыл на срок до шести недель. Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман на своей странице в соцсети Х.

23-летний форвард получил травму в матче с «Вегасом» 5 декабря. В текущем сезоне на счету Зеграса 10 (4+6) очков в 24 матчах. После случившегося были предположения, что Тревор не сможет играть и дольше.

В 2020 году Тревор дебютировал в НХЛ за «Анахайм» и пока не играл ни в одном другом клубе НХЛ.

Сейчас «Анахайм» находится на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. У команды 24 очка после 28 матчей.