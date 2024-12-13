Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

23-летний нападающий «Анахайм Дакс» перенёс операцию и пропустит около шести недель

23-летний нападающий «Анахайм Дакс» перенёс операцию и пропустит около шести недель
Комментарии

Нападающий «Анахайм Дакс» Тревор Зеграс перенёс операцию по восстановлению разрыва мениска. Он выбыл на срок до шести недель. Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман на своей странице в соцсети Х.

23-летний форвард получил травму в матче с «Вегасом» 5 декабря. В текущем сезоне на счету Зеграса 10 (4+6) очков в 24 матчах. После случившегося были предположения, что Тревор не сможет играть и дольше.

В 2020 году Тревор дебютировал в НХЛ за «Анахайм» и пока не играл ни в одном другом клубе НХЛ.

Сейчас «Анахайм» находится на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. У команды 24 очка после 28 матчей.

Материалы по теме
Видео
«Анахайм» с Минтюковым в составе крупно проиграл «Оттаве» в матче НХЛ на выезде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android