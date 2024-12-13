Экс-нападающий «Авангарда» отреагировал на отъезд Ги Буше в Канаду

Экс-нападающий «Авангарда» Евгений Артюхин отреагировал на скорый отъезд главного тренера команды Ги Буше в Канаду, сразу после первой тренировки.

«Здесь двоякий момент. Если бы я был в текущем «Авангарде» я, наверное, вошёл бы в ситуацию главного тренера. Всё-таки у человека есть проблемы со здоровьем. Мне понравилось, что он во время перерыва приехал, познакомился с командой. На собрании, думаю, он объяснил тот масштаб работы и что он хочет от игроков.

Несмотря на отъезд, его помощник остаётся в клубе. Уверен, все указания Ги Буше оставил ему. Ребята под руководством помощника будут готовиться, и работать над новой системой", — приводит слова Артюхина Legalbet.

Напомним, 12 декабря Буше провёл первую тренировку с командой, после чего улетел в Канаду. Следующие игры регулярного чемпионата КХЛ состоятся только 17 декабря. Сейчас многие хоккеисты принимают участие в Кубке Первого Канала.