Журналист The Athletic назвал главного конкурента Матвея Мичкова за «Колдер Трофи»
Поделиться
Журналист The Athletic Кевин Курц заявил, что главным конкурентом российского нападающего Матвея Мичкова в борьбе за «Колдер Трофи» станет Маклин Селебрини — 18-летний игрок «Сан-Хосе Шаркс», первый выбор драфта НХЛ в 2024 году.
«Главным конкурентом Матвея Мичкова за «Колдер» почти наверняка будет Маклин Селебрини. Хатсон выглядит хорошим игроком, но без голов и худшим показателем плюс-минус в лиге среди новичков (и да, это то, на что будут обращать внимание избиратели, нравится вам это или нет)», — написал Курц на своей странице в соцсети Х.
Напомним, канадец Селебрини набрал 19 очков в 20 матчах. У Мичкова 27 очков в 28 играх.
Комментарии
- 13 декабря 2024
-
20:52
-
20:33
-
20:15
-
19:53
-
19:17
-
18:35
-
18:07
-
17:36
-
17:12
-
16:50
-
15:40
-
15:16
-
15:00
-
14:43
-
14:25
-
14:08
-
13:50
-
13:42
-
13:25
-
13:10
-
12:54
-
12:37
-
12:20
-
12:02
-
11:45
-
11:27
-
11:10
-
10:55
-
10:52
-
10:42
-
10:30
-
10:20
-
10:13
-
10:05
-
09:55