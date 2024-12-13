Журналист The Athletic назвал главного конкурента Матвея Мичкова за «Колдер Трофи»

Журналист The Athletic Кевин Курц заявил, что главным конкурентом российского нападающего Матвея Мичкова в борьбе за «Колдер Трофи» станет Маклин Селебрини — 18-летний игрок «Сан-Хосе Шаркс», первый выбор драфта НХЛ в 2024 году.

«Главным конкурентом Матвея Мичкова за «Колдер» почти наверняка будет Маклин Селебрини. Хатсон выглядит хорошим игроком, но без голов и худшим показателем плюс-минус в лиге среди новичков (и да, это то, на что будут обращать внимание избиратели, нравится вам это или нет)», — написал Курц на своей странице в соцсети Х.

Напомним, канадец Селебрини набрал 19 очков в 20 матчах. У Мичкова 27 очков в 28 играх.