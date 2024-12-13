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«Детройт» поздравил легендарного российского хоккеиста Сергея Федорова с днём рождения

«Детройт» поздравил легендарного российского хоккеиста Сергея Федорова с днём рождения
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Клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз» опубликовал поздравление Сергею Фёдорову в честь дня рождения. 13 декабря он празднует своё 55-летие.

«С днем рождения, Сергей», — написала пресс-служба клуба под постом с фото Фёдорова с Кубком Стэнли в руках.

Сергей Викторович был выбран «Детройтом» на драфте 1989 года в третьем раунде под общим 74-м номером. В составе «Ред Уингз» Фёдоров играл с 1990 по 2003 год. За это время вместе с командой успел завоевать три Кубка Стэнли.

Федоров за всю карьеру в НХЛ также играл в составе «Анахайм Дакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Всего в его активе 1248 матчей и 1179 очков (483 шайбы и 696 передач) в регулярных чемпионатах.

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