Лучший игрок сезона НХЛ по показателю полезности — в долгосрочном списке травмированных

Защитник «Миннесоты» Джейкоб Миддлтон попал в долгосрочный список травмированных. Об этом сообщает журналист Майкл Руссо на своей странице в соцсети Х.

Он выбыл минимум на 10 матчей, возможно, ему потребуется операция, однако пока неизвестно, какая из частей тела повреждена. Вместо него в скором времени должен вернуться на лёд Матс Цуккарелло, который 21 ноября был травмирован броском в пах. Тяжёлых последствий хоккеисту удалось избежать.

В текущем сезоне Миддлтон успел набрать 13 очков за 29 матчей, его показатель полезности равен «+22».

28-летний защитник дебютировал в НХЛ в 2018 году и первые четыре сезона провёл в «Сан-Хосе Шаркс», а потом перешёл в «Миннесоту», где играет и по сей день.