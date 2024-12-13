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Лучший игрок сезона НХЛ по показателю полезности — в долгосрочном списке травмированных

Лучший игрок сезона НХЛ по показателю полезности — в долгосрочном списке травмированных
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Защитник «Миннесоты» Джейкоб Миддлтон попал в долгосрочный список травмированных. Об этом сообщает журналист Майкл Руссо на своей странице в соцсети Х.

Он выбыл минимум на 10 матчей, возможно, ему потребуется операция, однако пока неизвестно, какая из частей тела повреждена. Вместо него в скором времени должен вернуться на лёд Матс Цуккарелло, который 21 ноября был травмирован броском в пах. Тяжёлых последствий хоккеисту удалось избежать.

В текущем сезоне Миддлтон успел набрать 13 очков за 29 матчей, его показатель полезности равен «+22».

28-летний защитник дебютировал в НХЛ в 2018 году и первые четыре сезона провёл в «Сан-Хосе Шаркс», а потом перешёл в «Миннесоту», где играет и по сей день.

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