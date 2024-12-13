Форвард «Северстали» Аймурзин прокомментировал слухи о своём возможном обмене в «Авангард»

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин отреагировал на слухи об обмене в омский клуб.

— Об этом я узнаю из интернета. Иногда мама в WhatsApp скидывает: «В Омск уже едем или нет?». Шутит, понятное дело. Со мной напрямую никто не связывался.

— В «Северстали» говорят, что не будут продавать вас с Кириллом Пилипенко ни за какие деньги. Приятно, что вами в клубе так дорожат?

— Приятно. Рад играть в команде и показывать хороший хоккей, — приводит слова Аймурзина «РБ Спорт».

В составе «Северстали» 22-летний форвард проводит второй сезон подряд. В 33 матчах Данил набрал 25 очков. Ранее он также играл в уфимском «Салавате Юлаеве».