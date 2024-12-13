«Россия 25» стала победителем турнира Зх3 в рамках КПК, обыграв сборную Беларуси
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Завершился турнир 3х3 в рамках Кубка первого канала — 2024. Сборная России 25 в финальном матче обыграла национальную команду Беларуси со счётом 4:2.
Турнир проходит с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.
Матчи Кубка Первого канала продолжатся 14 декабря. В 14:00 мск «Россия 25» сыграет также с национальной командой Беларуси.
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