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«Россия 25» стала победителем турнира Зх3 в рамках КПК, обыграв сборную Беларуси

«Россия 25» стала победителем турнира Зх3 в рамках КПК, обыграв сборную Беларуси
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Завершился турнир 3х3 в рамках Кубка первого канала — 2024. Сборная России 25 в финальном матче обыграла национальную команду Беларуси со счётом 4:2.

Турнир проходит с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

Матчи Кубка Первого канала продолжатся 14 декабря. В 14:00 мск «Россия 25» сыграет также с национальной командой Беларуси.

Кубок Первого канала - 2024
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