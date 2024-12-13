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Аналитик ESPN рассказал, что делает Зак Фукале, чтобы вернуться в НХЛ

Аналитик ESPN рассказал, что делает Зак Фукале, чтобы вернуться в НХЛ
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Аналитик ESPN и бывший вратарь НХЛ Кевин Уикс рассказал, что к вратарю «Трактора» канадцу Заку Фукале есть интерес со стороны клубов из-за рубежа, однако и сам голкипер старается содействовать переходу.

«Услышал, что Зак Фукале работает с Дэном Мильштейном над возвращением в НХЛ. Фукале был лучшим вратарём в КХЛ в течение последних двух сезонов, и к нему проявляют значительный интерес клубы НХЛ на сезон-2025/2026», — написал Уикс на своей странице в соцсети Х.

29-летний голкипер проводит свой второй сезон в челябинском «Тракторе». В 25 матчах у него 15 побед, коэффициент надёжности Фукале составляет 2,07, а показатель отражённых бросков равен 92,4%.

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