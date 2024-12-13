Вратаря «Айлендерс» Семёна Варламова могут поместить в долгосрочный список травмированных

Российского голкипера Семёна Варламова «Нью-Йорк Айлендерс» может поместить в долгосрочный список травмированных из-за потолка зарплат, в который клуб не помещается, ожидая возвращения нескольких других хоккеистов.

Мэтью Барзал, Энтони Дюклер и Адам Пелеч в скором времени вернутся в состав «Айлендерс», поэтому руководству клуба необходимо принять решение по поводу голкипера Варламова.

Если из-за травмы Семён не сможет тренироваться ещё несколько недель, то «Айлендерс» уберёт его в долгосрочный список травмированных. Игрок, находящийся там, гарантированно должен пропустить 10 игр и 24 дня.