Кубок Первого канала по хоккею 2024 — результаты, календарь, таблица, 13 декабря

Сегодня, 13 декабря, завершился второй игровой день Кубка Первого канала — 2024, в рамках которого между командами прошёл турнир 3х3. Основных встреч между командами Беларуси, Казахстана, России и сборной мира КХЛ не было — они продолжатся завтра, 14 декабря.

В первом матче турнира 3х3 встретились команды «Россия 25» и сборная Казахстана. Сборная России обыграла Казахстан со счётом 3:1 и вышла в финал турнира 3х3 Кубка Первого канала. Шайбы в составе «России 25» забросили Иван Демидов, оформивший дубль, и Данил Аймурзин. За Казахстан отличился Олег Бойко.

Следом прошла встреча между командой Беларуси и сборной мира КХЛ. Сборная Беларуси одолела сборную легионеров КХЛ со счётом 5:3 и стала вторым финалистом турнира 3х3. Шайбы в составе национальной команды Беларуси забросили Степан Звягин, Сергей Кузнецов, Максим Сушко, Павел Денисов и Даниил Липский. Арно Дюрандо, Диллон Дюбе и Джованни Фьоре отличились за сборную мира КХЛ.

В финальном матче встретились команды России и Беларуси. «Россия 25» стала победителем турнира 3х3 Кубка Первого канала, одержав победу со счетом 4:2. Шайбы в составе «России 25» забросили Валентин Демченко, оформивший дубль, Иван Демидов и Максим Джиошвили. За сборную Беларуси забили Данил Аймурзин и Кирилл Танков.

Напомним, записи матчей можно посмотреть на официальном сайте Первого канала. Игры с участием сборной России транслируются в прямом эфире Первого.