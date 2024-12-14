«Я проиграл эту чёртову битву». Торторелла — о попытках лакросса Матвея Мичкова

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла расстроено высказался о попытках лакросс-гола Матвея Мичкова, которые тренер просил его не делать во время матчей.

«Да, я проиграл битву, верно? Я не думаю, что это должно быть в нашей игре, но я проиграл эту битву. Я разговаривал с ним в начале года, когда он делал это постоянно. Это были просто потери. Я хочу, чтобы Мич понял, что он такой хороший игрок, который двигает шайбу и пасует её, когда он за воротами, он опасен для розыгрышей. Что я собираюсь сделать, сказать: «Не делай этого?» Я сказал, что ему нужно понять, что есть и другие варианты, которые нужно сделать, потому что несколько раз, когда он пытался сделать это в начале года, всё, что это давало — потерю шайбы. Так что, да, я проиграл эту чёртову битву с этим. Я не собираюсь пытаться бороться с этим. Я не думаю, что это должно быть в нашей игре, но это то, что есть», — приводит слова Тортореллы Кевин Курц на своей странице в соцсети Х.

Напомним, Мичков совершил попытку забить лакросс-гол в матче с «Детройтом» (4:1). 20-летний россиянин оказался за воротами «Ред Уингз», но его попытка забросить шайбу не удалась. Главному тренеру такие риски во время игры не нравятся.