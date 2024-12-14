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Стал известен тренерский штаб сборной Канады на Кубок Шпенглера

Стал известен тренерский штаб сборной Канады на Кубок Шпенглера
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Объявлен тренерский штаб сборной Канады, под руководством которого команда выступит на Кубке Шпенглера. Соревнования начнутся 26 декабря.

Главным тренером, перед которым будет стоять задача выиграть турнир впервые с 2019 года, выбран Жерар Галлан. Галлан — бывший главный тренер клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс», «Флорида Пантерз» и «Вегас Голден Найтс», а также национальной команды Канады. Помощники тренера — Дэйв Хэкстол, Майк Келли, Йохан Лундског.

В 2023 году главный трофей турнира завоевал «Давос».

Турнир проходит в швейцарском городе Давосе ежегодно в промежуток между католическим Рождеством и Новым годом. В турнире традиционно принимает участие местная команда ХК «Давос».

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