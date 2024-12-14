Стал известен тренерский штаб сборной Канады на Кубок Шпенглера

Объявлен тренерский штаб сборной Канады, под руководством которого команда выступит на Кубке Шпенглера. Соревнования начнутся 26 декабря.

Главным тренером, перед которым будет стоять задача выиграть турнир впервые с 2019 года, выбран Жерар Галлан. Галлан — бывший главный тренер клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс», «Флорида Пантерз» и «Вегас Голден Найтс», а также национальной команды Канады. Помощники тренера — Дэйв Хэкстол, Майк Келли, Йохан Лундског.

В 2023 году главный трофей турнира завоевал «Давос».

Турнир проходит в швейцарском городе Давосе ежегодно в промежуток между католическим Рождеством и Новым годом. В турнире традиционно принимает участие местная команда ХК «Давос».