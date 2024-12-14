«Удивительно, что хоккей с таким отрывом лидирует». Сушинский — о результатах опроса ВЦИОМ

Чемпион мира Максим Сушинский отреагировал на результаты опроса ВЦИОМ о том, какой вид спорта жители России считают национальным.

«Честно говоря, удивительно для меня, что хоккей с таким отрывом лидирует. Читал отчёт, там в том числе суммировались победы спортсменов, а их в нашем виде спорта определённо больше, чем в том же футболе. В фигурном катании вот есть значимые достижения.

Странно, что не было синхронного плавания, в котором Россия всегда доминировала. Но, видимо, сказалась и сама популярность, кого больше показывают. Футбольных трансляций больше, а вот успехов нет», — приводит слова Сушинского «ВсеПроСпорт».

Напомним, ВЦИОМ провёл опрос о национальных видах спорта. В результате опроса выявили, что 27% россиян считают национальным видом спорта хоккей, ещё 9% — фигурное катание и футбол.