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Демидов — об игре за «Россию 25»: защищать честь и герб нашей страны — это очень почётно

Демидов — об игре за «Россию 25»: защищать честь и герб нашей страны — это очень почётно
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Российский хоккеист, нападающий сборной России на Кубке Первого канала Иван Демидов поделился впечатлениями от турнира. «Россия 25» обыграла команду сборной Беларуси в финале турнира 3х3 со счётом 4:2.

– Очень хороший турнир, рад, что мы взяли главный трофей турнира 3х3. Главное – победа. Мне понравилась и наша игра, и игра соперников. В каждом матче был очень динамичный хоккей.

– В чем главная особенность формата 3х3 и какие плюсы такой игры можете отметить?
– Плюс в том, что мы получаем уверенность от своих действий. В целом сыграть за сборную, защищать честь и герб нашей страны – это очень почётно.

Мы рады, что болельщики приходят нас поддерживать и создают невероятную атмосферу на всех матчах Кубка Первого канала, — приводит слова Демидова пресс-служба Федерации хоккея России на официальном сайте.

Напомним, 19-летний Демидов играет за СКА. В текущем сезоне у него 22 очка за 33 матча. На драфте НХЛ 2024 года Ивана под пятым общим номером выбрал «Монреаль Канадиенс».

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