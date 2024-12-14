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Каролина Харрикейнз — Оттава Сенаторз, результат матча 14 декабря 2024, счёт 0:3, регулярный чемпионат НХЛ

19 сейвов Кочеткова не спасли «Каролину» от сухого поражения в матче с «Оттавой»
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В ночь с 13 на 14 декабря мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки уступили со счётом 0:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
0 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Пинто (Амадио, Дженсен) – 24:04     0:2 Дженсен (Казинс) – 54:45     0:3 Пинто (Казинс, Амадио) – 59:13    

Гости открыли счёт на 25-й минуте встречи, отличился американский нападающий Шейн Пинто. Вторую шайбу «Оттавы» на 55-й минуте забросил его соотечественник защитник Ник Дженсен, который в итоге оформил «1+1». На последней минуте матча Пинто оформил дубль, поразив пустые ворота.

Российский голкипер «Каролины» Пётр Кочетков провёл полный матч (за вычетом последних минут, когда вместо него вышел шестой полевой игрок) и отразил 19 из 21 броска в створ своих ворот (90,48%).

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