19 сейвов Кочеткова не спасли «Каролину» от сухого поражения в матче с «Оттавой»

В ночь с 13 на 14 декабря мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки уступили со счётом 0:3.

Гости открыли счёт на 25-й минуте встречи, отличился американский нападающий Шейн Пинто. Вторую шайбу «Оттавы» на 55-й минуте забросил его соотечественник защитник Ник Дженсен, который в итоге оформил «1+1». На последней минуте матча Пинто оформил дубль, поразив пустые ворота.

Российский голкипер «Каролины» Пётр Кочетков провёл полный матч (за вычетом последних минут, когда вместо него вышел шестой полевой игрок) и отразил 19 из 21 броска в створ своих ворот (90,48%).