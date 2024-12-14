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«Вашингтон» объявил о проведении акции, в награду за которую дарят снежный шар с Овечкиным

«Вашингтон Кэпиталз» на своих страницах в соцсетях объявил о проведении акции для фанатов клуба.

Болельщикам предлагается купить билеты на ближайшие два матча «столичных», в награду за это каждому предоставляется новогодняя статуэтка в виде снежного шара, внутри которой находится миниатюра капитана и форварда команды Александра Овечкина.

Фото: Соцсети «Вашингтон Кэпиталз»

В двух следующих матчах «Вашингтон» сыграет с «Баффало Сэйбрз» и «Даллас Старз».

Напомним, сейчас Александр Овечкин находится в процессе восстановления от перелома малоберцовой кости. Его возвращение ориентировочно запланировано на начало следующего года.

После 18 матчей в составе «Вашингтона» в нынешнем сезоне Александр набрал 25 очков. Ему удалось забросить 15 шайб и сделать 10 голевых передач.

Бекстрём отдает Овечкину передачи на тренировке: