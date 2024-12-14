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Бывший тренер «Вашингтона» рассказал, как Александр Овечкин нарушал режим

Бывший тренер «Вашингтона» рассказал, как Александр Овечкин нарушал режим
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Экс-главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро рассказал, как в свои первые годы в американском клубе форвард и нынешний капитан «столичных» Александр Овечкин нарушал режим.

«Джордж Макфи знал, что наша команда много тусуется в своё свободное время, особенно — молодые ребята. Они были молоды и всё такое, поэтому он сказал: «Я хочу, чтобы вы начали объявлять комендантский час». Я сказал: «Джордж, это НХЛ. Не хочу объявлять комендантский час для этих ребят». Однако он настоял. Так вот, я помню, как мне пришлось позвонить Майку Кнублу, которому было на тот момент 39 лет, у которого дома четверо детей, и я спрашивал его, дома ли он…

Однажды ночью я звоню, пытаюсь найти Овечкина. Если вы, ребята, не знаете Алекса, то он часто нарушал комендантский час. Было без пяти 11 ночи, я позвонил менеджеру по работе с командой и говорю: «Йен, нам нужно найти Ови, потому что я должен сообщить Джорджу, кто на месте, а кто нет». И он сказал: «Хорошо, я попробую его найти». Спустя несколько минут Ови позвонил мне сам. Всё, что я слышал, это электромузыка, русская электромузыка на заднем плане, она была такая громкая… Я спросил: «Ови, ты на месте?» Он ответил: «Да, тренер, я на месте», и я сказал: «Хорошо, увидимся завтра» — и повесил трубку. Я не хотел ничего знать», — приводит слова Будро Russian Machine Never Breaks.

Бекстрём отдает Овечкину передачи на тренировке:

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