Карпухин — о КПК: избалованным болельщикам, критикам, наверное, не нравится

Защитник сборной «Россия 25» Илья Карпухин высказался о цели проведения Кубка Первого канала.

— ФХР выжимает максимум из таких турниров, которые должны проводиться для людей, не следящих за хоккеем. Они смотрят по федеральному каналу, болеют за сборную, в какой-то момент происходит сплочение в рамках семьи, в рамках страны вообще. И если это у нас получилось в прошлом матче сделать, то я очень рад.

— То есть приобщить нехоккейных людей?

— Да. Избалованным болельщикам, критикам, наверное, не нравится, есть разные мнения на этот счёт. Я всё-таки еду в сборную с мыслью, чтобы просто порадовать людей, дать им эмоции за счёт побед. Конечно, я понимаю: если бы был чемпионат мира или Олимпиада, то эмоции были бы сильнее. Но на сегодняшний день мы не можем туда поехать. Поэтому надо выжимать максимум из таких турниров, — приводит слова Карпухина «РБ Спорт».

Кубок Первого канала продлится до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире, который вмещает 23 тыс. человек, встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.