Расписание матчей Еврохоккейтура на 14 декабря

Сегодня, 14 декабря, пройдут очередные матчи этапа Еврохоккейтура. На этот раз команды проведут встречи в Швейцарии.

В 16:00 мск на лёд выйдут сборные Финляндии и Швеции. В первом матче швейцарского этапа Еврохоккейтура Финляндия уступила национальной команде Чехии со счётом 1:3. Сборная Швеции, в свою очередь, одолела команду Швейцарии со счётом 4:1.

Еврохоккейтур . Швейцарские игры Еврохоккейтур . Швейцарские игры 14 декабря 2024, суббота. 16:00 МСК Финляндия Не начался Швеция Кто победит в основное время? П1 X П2

В 20:00 мск состоится встреча хозяев турнира команды Швейцарии со сборной Чехии. В последней игре этих соперников на финском этапе Еврохоккейтура Чехия уверенно победила Швейцарию со счётом 5:2.

Еврохоккейтур . Швейцарские игры Еврохоккейтур . Швейцарские игры 14 декабря 2024, суббота. 20:00 МСК Швейцария Не начался Чехия Кто победит в основное время? П1 X П2

Швейцарский этап Еврохоккейтура продлится до 15 декабря. Напомним, в отсутствие сборной России в Еврохоккейтуре выступают национальные команды Финляндии, Чехии, Швеции и Швейцарии.