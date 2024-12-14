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Расписание матчей Еврохоккейтура на 14 декабря

Расписание матчей Еврохоккейтура на 14 декабря
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Сегодня, 14 декабря, пройдут очередные матчи этапа Еврохоккейтура. На этот раз команды проведут встречи в Швейцарии.

В 16:00 мск на лёд выйдут сборные Финляндии и Швеции. В первом матче швейцарского этапа Еврохоккейтура Финляндия уступила национальной команде Чехии со счётом 1:3. Сборная Швеции, в свою очередь, одолела команду Швейцарии со счётом 4:1.

Еврохоккейтур . Швейцарские игры
14 декабря 2024, суббота. 16:00 МСК
Финляндия
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 20:00 мск состоится встреча хозяев турнира команды Швейцарии со сборной Чехии. В последней игре этих соперников на финском этапе Еврохоккейтура Чехия уверенно победила Швейцарию со счётом 5:2.

Еврохоккейтур . Швейцарские игры
14 декабря 2024, суббота. 20:00 МСК
Швейцария
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Швейцарский этап Еврохоккейтура продлится до 15 декабря. Напомним, в отсутствие сборной России в Еврохоккейтуре выступают национальные команды Финляндии, Чехии, Швеции и Швейцарии.

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