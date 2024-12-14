Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Джиошвили: хочется с лучшими сыграть, против Макдэвида, но надо приготовиться прилично

Джиошвили: хочется с лучшими сыграть, против Макдэвида, но надо приготовиться прилично
Комментарии

Нападающий сборной «Россия 25» и московского «Динамо» Максим Джиошвили оценил идею организовать матчей клубов КХЛ и НХЛ в Дубае или Абу‑Даби.

«Было бы невероятно. Если это будет возможно, будет очень интересно. Но надо бы приготовиться прилично. Хочется с лучшими сыграть, против Макдэвида того же, против ребят, которые выступают на другой планете», – цитирует Джиошвили «Советский спорт».

Ранее о желании провести встречи среди клубов КХЛ и НХЛ в Дубае заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Отметим, что Федерация хоккея России и Федерация зимних видов спорта Объединённых Арабских Эмиратов подписали меморандум о сотрудничестве.

Материалы по теме
Третьяк: есть желание провести матчи клубов КХЛ и НХЛ в Дубае
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android