Джиошвили: хочется с лучшими сыграть, против Макдэвида, но надо приготовиться прилично

Нападающий сборной «Россия 25» и московского «Динамо» Максим Джиошвили оценил идею организовать матчей клубов КХЛ и НХЛ в Дубае или Абу‑Даби.

«Было бы невероятно. Если это будет возможно, будет очень интересно. Но надо бы приготовиться прилично. Хочется с лучшими сыграть, против Макдэвида того же, против ребят, которые выступают на другой планете», – цитирует Джиошвили «Советский спорт».

Ранее о желании провести встречи среди клубов КХЛ и НХЛ в Дубае заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Отметим, что Федерация хоккея России и Федерация зимних видов спорта Объединённых Арабских Эмиратов подписали меморандум о сотрудничестве.