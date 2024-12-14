Кубок Первого канала по хоккею — 2024: расписание на 14 декабря
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Сегодня, 14 декабря, в Санкт-Петербурге пройдут очередные матчи традиционного предновогоднего хоккейного турнира Кубок Первого канала — 2024.
«Чемпионат» представляет расписание игрового дня 14 декабря.
В 14:00 мск на лёд «СКА Арены» выйдут хозяева турнира «Россия 25», команда сыграет со сборной Беларуси.
Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Россия 25
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В 18:30 мск встретятся команда Казахстана и сборная мира КХЛ.
Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 18:30 МСК
Казахстан
Не начался
Сборная мира КХЛ
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Соревнования продлятся до 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире, который вмещает 23 тыс. человек, встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.
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