The Athletic оценил игру «Вашингтона» после травмы Александра Овечкина

Журналисты сайта The Athletic оценили игру «Вашингтон Кэпиталз» после травмы российского капитана столичного клуба Александра Овечкина.

«Следует отдать должное «Кэпиталз» за то, что они пробились на вершину Восточной конференции после того, как Овечкин сломал ногу 18 ноября. Их среднее количество голов снизилось с 4,3 шайб за игру с Александром в составе до 3,82 шайб без него.

Это не значит, что «Вашингтон» не находит способа справиться с задачей без Овечкина. Его одноклубник Алексей Протас дважды отличился в матче с «Коламбусом» (2:1), принеся «Кэпс» 10-ю победу подряд на выезде», — сказано в статье.