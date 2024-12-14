«Россия 25» — Беларусь: во сколько начало матча КПК, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 14 декабря, в Санкт-Петербурге пройдут очередные матчи традиционного предновогоднего хоккейного турнира Кубок Первого канала — 2024.

В 14:00 мск на лёд «СКА Арены» выйдут хозяева турнира — «Россия 25», которая встретится с национальной командой Беларуси.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть в эфире Первого канала.

Напомним, в первой встрече турнира «Россия 25» была сильнее сборной мира КХЛ со счётом 4:1. Национальная команда Беларуси победила сборную Казахстана со счётом 3:1.

Соревнования продлятся до 15 декабря на льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире «СКА Арена», который вмещает 23 тыс. человек.