Миллер: я был нападающим до 16 лет, но решил помочь команде и с тех пор «застрял» в защите

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер рассказал, как решил играть в обороне в 16-летнем возрасте.

— Глядя на ваши выдающиеся способности в атаке, не перестаю удивляться, почему всё-таки выбрали позицию защитника?

– Я играл как нападающий до 16 лет, а потом один из защитников в команде получил травму, поэтому я попросился играть в защите. Хотел помочь команде, и мне было интересно. И вот с тех пор я, можно сказать, «застрял» в защите, но мне нравится читать игру с этой позиции, разгонять атаку, быть активным по всей площадке, — сказал Миллер в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.