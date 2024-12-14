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Миллер: я был нападающим до 16 лет, но решил помочь команде и с тех пор «застрял» в защите

Миллер: я был нападающим до 16 лет, но решил помочь команде и с тех пор «застрял» в защите
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Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер рассказал, как решил играть в обороне в 16-летнем возрасте.

— Глядя на ваши выдающиеся способности в атаке, не перестаю удивляться, почему всё-таки выбрали позицию защитника?
– Я играл как нападающий до 16 лет, а потом один из защитников в команде получил травму, поэтому я попросился играть в защите. Хотел помочь команде, и мне было интересно. И вот с тех пор я, можно сказать, «застрял» в защите, но мне нравится читать игру с этой позиции, разгонять атаку, быть активным по всей площадке, — сказал Миллер в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Митчеллом Миллером читайте на «Чемпионате»:
«В США многие думают, что в России все пьют водку 24/7». Интервью с Миллером из «Ак Барса»
Эксклюзив
«В США многие думают, что в России все пьют водку 24/7». Интервью с Миллером из «Ак Барса»
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