Защитник «Ак Барса» Миллер оценил приход в КХЛ Евгения Кузнецова

Американский защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер высказался о приходе в Континентальную хоккейную лигу нападающего Евгения Кузнецова.

— Интересно узнать ваше мнение о КХЛ. К примеру, вас сильно удивило появление в лиге Евгения Кузнецова?

— Очевидно, это очень круто для лиги. Например, я когда был маленьким, видел, как он забивает в НХЛ. А теперь он играет в моём же чемпионате. Это привлекает внимание новых зрителей. Здорово, что игроки с именами переходят в КХЛ, — сказал Миллер в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Митчелл Миллер в нынешнем сезоне сыграл 30 матчей, в которых записал на свой счёт 14 (2+12) очков.