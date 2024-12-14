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Защитник «Ак Барса» Миллер оценил приход в КХЛ Евгения Кузнецова

Защитник «Ак Барса» Миллер оценил приход в КХЛ Евгения Кузнецова
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Американский защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер высказался о приходе в Континентальную хоккейную лигу нападающего Евгения Кузнецова.

— Интересно узнать ваше мнение о КХЛ. К примеру, вас сильно удивило появление в лиге Евгения Кузнецова?
— Очевидно, это очень круто для лиги. Например, я когда был маленьким, видел, как он забивает в НХЛ. А теперь он играет в моём же чемпионате. Это привлекает внимание новых зрителей. Здорово, что игроки с именами переходят в КХЛ, — сказал Миллер в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Митчелл Миллер в нынешнем сезоне сыграл 30 матчей, в которых записал на свой счёт 14 (2+12) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Митчеллом Миллером читайте на «Чемпионате»:
«В США многие думают, что в России все пьют водку 24/7». Интервью с Миллером из «Ак Барса»
Эксклюзив
«В США многие думают, что в России все пьют водку 24/7». Интервью с Миллером из «Ак Барса»
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