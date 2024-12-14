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Американский защитник «Ак Барса» ответил на вопрос о стереотипах касательно России

Американский защитник «Ак Барса» ответил на вопрос о стереотипах касательно России
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Американский защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер ответил на вопрос о стереотипах касательно России.

— Что вас шокировало, когда впервые оказались в России и Татарстане?
— Трудно сказать. Я скорее не знал, чего ждать, всё-таки никогда раньше не бывал в России. Но всё отлично. Казань прекрасна, вообще здесь много красивых городов. Сочи, Москва, Санкт-Петербург. Не думаю, что за этот год меня что-то по-настоящему шокировало.

— И всё-таки в США много стереотипов касательно России. Неужели до вас они не доходили?
— У нас и правда многие думают, что в России все вокруг пьют водку 24/7. Но это нормально, всегда существуют стереотипы, не надо просто обращать на них внимание. В России также могут быть стереотипы об американцах, — сказал Миллер в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Митчеллом Миллером читайте на «Чемпионате»:
«В США многие думают, что в России все пьют водку 24/7». Интервью с Миллером из «Ак Барса»
Эксклюзив
«В США многие думают, что в России все пьют водку 24/7». Интервью с Миллером из «Ак Барса»
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