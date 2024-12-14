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Митчелл Миллер: не уверен, что у меня ещё будет шанс попасть в НХЛ

Митчелл Миллер: не уверен, что у меня ещё будет шанс попасть в НХЛ
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Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер рассказал о своих чувствах после скандала 2020 года, когда игрока обороны уличили в издевательствах над темнокожим инвалидом, и заявил, что, скорее всего, не сыграет в НХЛ.

— Вспоминая историю с судом по делу о буллинге в школе, вы сказали, что этот эпизод будет всегда преследовать вас по жизни — по крайней мере, сидеть внутри. Так и не удалось отогнать эти мысли?
— В последнее время я старался об этом не думать. Попытался сосредоточиться на хоккее.

— Новых юридических проблем за этот год не возникло?
— Нет, сейчас всё в порядке.

— Как думаете, у вас ещё будет шанс попасть в НХЛ?
— Честно говоря, не совсем уверен. Просто стараюсь сейчас развиваться как хоккеист, двигаться день за днём и наслаждаться игрой за «Ак Барс». Впереди у меня ещё год контракта, а потом, однажды, может быть… Но не всё же зависит от меня. Надеюсь, я ещё смогу вернуться в США, но если нет, то буду наслаждаться своей игрой в КХЛ, — сказал Миллер в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Митчеллом Миллером читайте на «Чемпионате»:
«В США многие думают, что в России все пьют водку 24/7». Интервью с Миллером из «Ак Барса»
Эксклюзив
«В США многие думают, что в России все пьют водку 24/7». Интервью с Миллером из «Ак Барса»
Комментарии
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