Митчелл Миллер: не уверен, что у меня ещё будет шанс попасть в НХЛ

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер рассказал о своих чувствах после скандала 2020 года, когда игрока обороны уличили в издевательствах над темнокожим инвалидом, и заявил, что, скорее всего, не сыграет в НХЛ.

— Вспоминая историю с судом по делу о буллинге в школе, вы сказали, что этот эпизод будет всегда преследовать вас по жизни — по крайней мере, сидеть внутри. Так и не удалось отогнать эти мысли?

— В последнее время я старался об этом не думать. Попытался сосредоточиться на хоккее.

— Новых юридических проблем за этот год не возникло?

— Нет, сейчас всё в порядке.

— Как думаете, у вас ещё будет шанс попасть в НХЛ?

— Честно говоря, не совсем уверен. Просто стараюсь сейчас развиваться как хоккеист, двигаться день за днём и наслаждаться игрой за «Ак Барс». Впереди у меня ещё год контракта, а потом, однажды, может быть… Но не всё же зависит от меня. Надеюсь, я ещё смогу вернуться в США, но если нет, то буду наслаждаться своей игрой в КХЛ, — сказал Миллер в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.