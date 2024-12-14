«НХЛ отступила от своей позиции». Крикунов — об отмене «Вечера русского наследия»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался об отмене «Вечера русского наследия» на встрече «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» (1:2 ОТ).

«Не воспринимаю Гашека всерьёз. Конечно, НХЛ зря отступила от своей позиции. Они вроде всегда держали позицию, не путая хоккей с политикой, а тут начали отступать. Зато наши игроки наступают. Ладно, тут отступим, но всё вернётся», — цитирует Крикунова Metaratings.

Напомним, несмотря на официальную отмену мероприятия, вратарь Даниил Тарасов, защитник Иван Проворов, форварды Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Егор Чинахов вышли к русскоговорящим фанатам, пообщались с ними и сделали коллективные фотографии.