Казахстан — сборная мира КХЛ: во сколько начало матча КПК, где смотреть прямую трансляцию
Поделиться
Сегодня, 14 декабря, в Санкт-Петербурге пройдут очередные матчи традиционного предновогоднего хоккейного турнира Кубок Первого канала — 2024.
В 18:30 мск встретятся команда Казахстана и сборная мира КХЛ.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 18:30 МСК
Казахстан
Не начался
Сборная мира КХЛ
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на сайте Первого канала.
Напомним, в первом матче турнира сборная мира КХЛ со счётом 4:1 проиграла «России 25». Национальная команда Казахстана уступила сборной Беларуси со счётом 1:3.
Соревнования продлятся до 15 декабря на льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире «СКА Арена», который вмещает 23 тыс. человек.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 декабря 2024
-
10:44
-
10:30
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:37
-
09:25
-
09:12
-
09:00
-
08:43
-
08:25
-
08:10
-
08:06
-
07:49
-
05:40
-
01:09
-
00:52
-
00:32
-
00:02
- 13 декабря 2024
-
23:41
-
23:12
-
22:33
-
22:11
-
21:57
-
21:42
-
21:05
-
20:52
-
20:33
-
20:15
-
19:53
-
19:17
-
18:35
-
18:07
-
17:36