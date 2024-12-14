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Казахстан — Сборная мира КХЛ: во сколько начало матча Кубка Первого канала по хоккею 2024, где смотреть прямую трансляцию

Казахстан — сборная мира КХЛ: во сколько начало матча КПК, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 14 декабря, в Санкт-Петербурге пройдут очередные матчи традиционного предновогоднего хоккейного турнира Кубок Первого канала — 2024.

В 18:30 мск встретятся команда Казахстана и сборная мира КХЛ.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 18:30 МСК
Казахстан
Не начался
Сборная мира КХЛ
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на сайте Первого канала.

Напомним, в первом матче турнира сборная мира КХЛ со счётом 4:1 проиграла «России 25». Национальная команда Казахстана уступила сборной Беларуси со счётом 1:3.

Соревнования продлятся до 15 декабря на льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире «СКА Арена», который вмещает 23 тыс. человек.

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