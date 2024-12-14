Казахстан — сборная мира КХЛ: онлайн-трансляция матча КПК начнётся в 18:30 мск

Сегодня, 14 декабря, в Санкт-Петербурге пройдут очередные матчи традиционного предновогоднего хоккейного турнира Кубок Первого канала — 2024.

В 18:30 мск встретятся команда Казахстана и сборная мира КХЛ.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на сайте Первого канала.

Напомним, в первом матче турнира сборная мира КХЛ со счётом 4:1 проиграла «России 25». Национальная команда Казахстана уступила сборной Беларуси со счётом 1:3.

Отметим, что соревнования продлятся до 15 декабря на льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире «СКА Арена», который вмещает 23 тыс. человек.