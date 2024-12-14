Bleacher Report назвал 4-х российских игроков, которые могли бы попасть на Матч звёзд НХЛ

Журналистка Сара Сивиан на сайте Bleacher Report выбрала по одному хоккеисту из каждой команды НХЛ, которые могли бы попасть на Матч звёзд.

Среди россиян в данный список попали: Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»), Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») и Матвей Мичков («Филадельфия Флайерз»).

Напомним, в 2025 году Матча звёзд Национальной хоккейной лиги не будет в связи с проведением Турнира четырёх наций. Соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США.

Матч звёзд НХЛ — 2026 состоится в Элмонте на домашней арене «Нью-Йорк Айлендерс».