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Bleacher Report назвал 4-х российских игроков, которые могли бы попасть на Матч звёзд НХЛ

Bleacher Report назвал 4-х российских игроков, которые могли бы попасть на Матч звёзд НХЛ
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Журналистка Сара Сивиан на сайте Bleacher Report выбрала по одному хоккеисту из каждой команды НХЛ, которые могли бы попасть на Матч звёзд.

Среди россиян в данный список попали: Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»), Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») и Матвей Мичков («Филадельфия Флайерз»).

Напомним, в 2025 году Матча звёзд Национальной хоккейной лиги не будет в связи с проведением Турнира четырёх наций. Соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США.

Матч звёзд НХЛ — 2026 состоится в Элмонте на домашней арене «Нью-Йорк Айлендерс».

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